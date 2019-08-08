Jennifer Lopez 50’nci yaşını Antalya’da kutladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gece It's My Party turnesi kapsamında Antalya'da konser verdi. Yedi yıl aradan sonra bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşan JLo, Regnum Carya'daki konserinde 50'nci yaşını da kutladı. 90 kişilik bir ekiple Antalya'ya gelen ünlü yıldız; sahne şovları ve danslarıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Lopez, "Yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum, ülkenizi özlemişim" dedi.
ONU CANLI İZLEMENİN BEDELİ 2 İLE 300 BİN TL
Konseri; Enis Arıkan, Meryem Uzerli, Anıl Altan-Pelin Akil, Levent Dörter ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler de izledi. Antalyasporlu futbolcular ve yöneticilerin yanı sıra, Real Madrid'in eski yıldızlarından Seedorf da Lopez'i canlı izlemek için konserdeydi. 800 ışıkla tam bir görsel şölene dönüşen konserde, 90'ı Lopez'in ekibinden olmak üzere 150 kişilik teknik ekip görev aldı. Konserde JLo'yu ayakta izleyenler 2 bin lira, locada izleyenler ise 300 bin lira ödedi.
KIZIYLA DÜET YAPTI
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bin 500 kişinin izlediği Jennifer Lopez'in sahnesinde Isparta'da yetiştirilen beyaz güller kullanıldı. Isparta gülleri, ünlü yıldızın kulisine de yerleştirildi. 75 dakika sahnede kalmayı planlayan Lopez, yoğun ilgi karşısında konserini iki saate çıkardı. Yeni şarkısı 'Medicine'ın yanı sıra 'On the Floor' ve 'Love Don't Cost a Thing' gibi hit parçalarını da seslendiren JLo, Türk hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, ikiz çocuklarından Emme ile düet yaptı. Anne-kızın düeti, uzun süre ayakta alkışlandı.
'JLO HAYATIMI KURTARDI'
Konseri izleyenler arasında Meryem Uzerli de vardı. Ünlü oyuncu, 12 yaşındayken annesi Ursula Uzerli'nin kalp krizi geçirdiğini, gözü önünde annesine kalp masajı yapılmasının onda travma yarattığını söyledi. O dönem mutsuz ve sinirli bir çocuğa dönüştüğünü belirten oyuncu, bu süreci Jennifer Lopez sayesinde atlatmış. Uzerli, zor bir çocukluk geçiren Lopez'in hayatını okumuş, şarkılarını dinlemiş ve ondan ilham almış. "Bu bana terapi gibi geldi" diyen ünlü oyuncu, yeniden hayata tutunmayı başarmış. Lopez'in Antalya'da konser vereceğini duyunca hemen uçağa atlayan Uzerli, kızını bırakıp 24 saatliğine Türkiye'ye geldi. Lopez ile 10 dakika sohbet eden oyuncu, konser sonrası Almanya'ya döndü.
AÇIK BÜFEDE BİR DÜNYA STARI
Tel Aviv ve Moskova'dan sonra Antalya'ya geçen Jennifer Lopez; pazartesi sabahı 06.00'da Antalya'ya geldi, salı 22.15'te konsere çıktı. Regnum Carya'nın Crown Suit'inde kalan JLo, 48 saat dışarıya çıkmadı. Ama ikiz çocukları Max ve Emme, iki gün boyunca dalga havuzu, oyun merkezi ve macera parkının tadını çıkardı. İkizler, annelerine ne kadar çok eğlendiklerini anlatınca; JLo da öğle 12.00'deki uçağını 18.00'e erteleyip çocuklarıyla keşif turuna çıktı. Açık büfeye giden ünlü yıldız, turistlerin arasında öğle yemeği yedi. Lopez, daha sonra sahilde yürüyüşe çıktı.
BEN BİTTİ DEMEDEN PARTİ BİTMEZ!
Jennifer ?Lopez, dünya turnesini ve yeni projelerini anlattı:
¦ Yeni şarkınız Medicine, listelere ilk sıradan girdi. Bu sizin için ne ifade ediyor?
Ben bir dansçıyım, kulüplerde dans etmeyi
severim. Her şey böyle başladı. Dans, hayatımın
bir parçası. Beni şekillendiren ve bugün
gördüğünüz sanatçıya dönüştüren şey bu.
¦ Dinero şarkınızda Cardi B ile Medicine'de ise French Montana ile iş birliği yaptınız. Hip hop'çılarla aranızda sağlam bir bağ var sanırım.
Hip hop'a bayılıyorum! Bronx'ta
büyüdüm, bu benim ruhumda olan bir
şey. Müziğin her türünü seviyorum ama
benim için iki şey var: Hip hop ve Latin
müziği. Bu ikisi kanımı hızlandırıyor.
¦ Sizi sahnede izlerken enerjinize hayran kalıyoruz. Enerjiniz hiç bitmiyor...
Bu benim işim; sizin yorulmadığımı düşünmenizi
sağlamak...
¦ Müziğe ve oyunculuğa karşı tutkunuzu bunca yıldır nasıl canlı tutuyorsunuz?
Bilmiyorum; sadece bunu seviyorum.
Çok küçük yaşlardan beri tutkum bu. Annem
beni müzikallerle, filmlerle ve müzikle
tanıştırdı. Üçünü de çok severdi, evde dans
ederek dolaşan bir anneydi. Ben bu şekilde
büyüdüm. Bir gün bu işi yapacağını bilen
küçük bir kızdım o zamanlar. Hissettiğim
keyif ve tutkunun sebebi bu. En büyük hayalimi
yaşadığım için hiç yorulmuyorum.
¦ Yeni filminiz 'Hustlers'da Cardi B, Keke Palmer ve Lizzo ile birlikte rol alıyorsunuz. Oyunculuk yeteneğiyle sizi en çok şaşırtan kim oldu?
Hepsi şahaneydi ama beni en çok Keke
şaşırttı. Doğaçlama konusunda müthiş, herkesin
böyle bir becerisi yoktur. O rol için çok
fazla kişiyle görüşüldü ama Keke'yi gördüğümde
"Bu kızda bir şey var" dedim.
¦ 50'nci yaşınızı turnede kutladınız. Hayatınızın bu bölümünü tek bir kelimeyle anlatacak olsanız, bu ne olurdu?
'Mükemmellik' derdim. Hayatım boyunca
kariyerimin ya da özel hayatımın şahane gittiği
dönemler oldu ama bunlar hiç aynı zamana
denk gelmedi. Biri iyiyken, diğeri aynı şekilde
değildi. Şimdi işimin ve aşk hayatımın aynı
güzellikte gittiğini düşünüyorum. Bu dengeyi
kurmak çok zamanımı aldı. Kendimi sevmeyi
ve beni tamamlayan şeyi bulmam uzun sürdü.
Ama şimdi, işte nihayet oradayım. Şu anda
hayatımda pek çok mutluluk var.