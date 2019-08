Jennifer Lopez 50’nci yaşını Antalya’da kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gece It's My Party turnesi kapsamında Antalya'da konser verdi. Yedi yıl aradan sonra bir kez daha Türk hayranlarıyla buluşan JLo, Regnum Carya'daki konserinde 50'nci yaşını da kutladı. 90 kişilik bir ekiple Antalya'ya gelen ünlü yıldız; sahne şovları ve danslarıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Lopez, "Yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum, ülkenizi özlemişim" dedi.Konseri; Enis Arıkan, Meryem Uzerli, Anıl Altan-Pelin Akil, Levent Dörter ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler de izledi. Antalyasporlu futbolcular ve yöneticilerin yanı sıra, Real Madrid'in eski yıldızlarından Seedorf da Lopez'i canlı izlemek için konserdeydi. 800 ışıkla tam bir görsel şölene dönüşen konserde, 90'ı Lopez'in ekibinden olmak üzere 150 kişilik teknik ekip görev aldı. Konserde JLo'yu ayakta izleyenler 2 bin lira, locada izleyenler ise 300 bin lira ödedi.bin 500 kişinin izlediği Jennifer Lopez'in sahnesinde Isparta'da yetiştirilen beyaz güller kullanıldı. Isparta gülleri, ünlü yıldızın kulisine de yerleştirildi. 75 dakika sahnede kalmayı planlayan Lopez, yoğun ilgi karşısında konserini iki saate çıkardı. Yeni şarkısı 'Medicine'ın yanı sıra 'On the Floor' ve 'Love Don't Cost a Thing' gibi hit parçalarını da seslendiren JLo, Türk hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, ikiz çocuklarından Emme ile düet yaptı. Anne-kızın düeti, uzun süre ayakta alkışlandı.Konseri izleyenler arasında Meryem Uzerli de vardı. Ünlü oyuncu, 12 yaşındayken annesi Ursula Uzerli'nin kalp krizi geçirdiğini, gözü önünde annesine kalp masajı yapılmasının onda travma yarattığını söyledi. O dönem mutsuz ve sinirli bir çocuğa dönüştüğünü belirten oyuncu, bu süreci Jennifer Lopez sayesinde atlatmış. Uzerli, zor bir çocukluk geçiren Lopez'in hayatını okumuş, şarkılarını dinlemiş ve ondan ilham almış. "Bu bana terapi gibi geldi" diyen ünlü oyuncu, yeniden hayata tutunmayı başarmış. Lopez'in Antalya'da konser vereceğini duyunca hemen uçağa atlayan Uzerli, kızını bırakıp 24 saatliğine Türkiye'ye geldi. Lopez ile 10 dakika sohbet eden oyuncu, konser sonrası Almanya'ya döndü.Tel Aviv ve Moskova'dan sonra Antalya'ya geçen Jennifer Lopez; pazartesi sabahı 06.00'da Antalya'ya geldi, salı 22.15'te konsere çıktı. Regnum Carya'nın Crown Suit'inde kalan JLo, 48 saat dışarıya çıkmadı. Ama ikiz çocukları Max ve Emme, iki gün boyunca dalga havuzu, oyun merkezi ve macera parkının tadını çıkardı. İkizler, annelerine ne kadar çok eğlendiklerini anlatınca; JLo da öğle 12.00'deki uçağını 18.00'e erteleyip çocuklarıyla keşif turuna çıktı. Açık büfeye giden ünlü yıldız, turistlerin arasında öğle yemeği yedi. Lopez, daha sonra sahilde yürüyüşe çıktı.Ben bir dansçıyım, kulüplerde dans etmeyiseverim. Her şey böyle başladı. Dans, hayatımınbir parçası. Beni şekillendiren ve bugüngördüğünüz sanatçıya dönüştüren şey bu.Hip hop'a bayılıyorum! Bronx'tabüyüdüm, bu benim ruhumda olan birşey. Müziğin her türünü seviyorum amabenim için iki şey var: Hip hop ve Latinmüziği. Bu ikisi kanımı hızlandırıyor.Bu benim işim; sizin yorulmadığımı düşünmenizisağlamak...Bilmiyorum; sadece bunu seviyorum.Çok küçük yaşlardan beri tutkum bu. Annembeni müzikallerle, filmlerle ve müzikletanıştırdı. Üçünü de çok severdi, evde dansederek dolaşan bir anneydi. Ben bu şekildebüyüdüm. Bir gün bu işi yapacağını bilenküçük bir kızdım o zamanlar. Hissettiğimkeyif ve tutkunun sebebi bu. En büyük hayalimiyaşadığım için hiç yorulmuyorum.Hepsi şahaneydi ama beni en çok Kekeşaşırttı. Doğaçlama konusunda müthiş, herkesinböyle bir becerisi yoktur. O rol için çokfazla kişiyle görüşüldü ama Keke'yi gördüğümde"Bu kızda bir şey var" dedim.'Mükemmellik' derdim. Hayatım boyuncakariyerimin ya da özel hayatımın şahane gittiğidönemler oldu ama bunlar hiç aynı zamanadenk gelmedi. Biri iyiyken, diğeri aynı şekildedeğildi. Şimdi işimin ve aşk hayatımın aynıgüzellikte gittiğini düşünüyorum. Bu dengeyikurmak çok zamanımı aldı. Kendimi sevmeyive beni tamamlayan şeyi bulmam uzun sürdü.Ama şimdi, işte nihayet oradayım. Şu andahayatımda pek çok mutluluk var.