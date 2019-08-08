Zirvenin tek sahibi ‘Kimse Bilmez’

BUGÜN NELER OLDU

Salıakşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kimse Bilmez', yayınlanan dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. 'Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4.61 izlenme oranı ve yüzde 15.46 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yayınlanan son bölümde; Ali'nin kendisine ulaşmasını engellemek isteyen 'Kurtbey, 'Sevda'yı kullanmaya karar verdi. 'Ali', 'Sevda'yı korumak için evine götürdü ve sonrasında sürekli takip etti. 'Ali' ve 'Sevda' birlikte zaman geçirdikçe birbirlerine olan duyguları iyice pekişti ancak 'Kurtbey'in suikastçısı 'Sevda'yı vurmak için sahneye çıktı, 'Ali' kurşunların önüne atıldı.