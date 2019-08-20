EDHO oyuncuları bu kez güldürecek

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları, bu kez 'Aman Reis Duymasın' filminde bir araya geldi. Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, Onur Tan'ın yönettiği filmde; yeraltı dünyasının önemli karakterleri bu kez sevenlerini güldürecek. EDHO ile gönüllere taht kuran ekip, çıktıkları yaz tatilinde, küçük bir sahil kasabasında türlü maceralar yaşayacak.Ekibin tek dileği; yaşanan skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymaması... İstanbul ve Erdek'te çekilen 'Aman Reis Duymasın'da; Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler ve Ezgi Esma Kürklü rol alıyor. Film, 13 Aralık'ta vizyona girecek.