Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan tek celsede boşanmıştı! Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım!

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Chloe Loughnan, ülkesine geri döndü. Sosyal medya hesabından kahve içerken çektirdiği fotoğrafı paylaşan mankenin altına yazdığı not ise dikkat çekti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu.