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ile tek celsede boşanmıştı! Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım!

2014 yılında dünya evine giren ve , 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu. Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan kahve içerken çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Modelin fotoğrafın altına yazdığı not ise dikkat çekti. İşte Chloe Loughnan’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:46
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan tek celsede boşanmıştı! Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım!

geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan , ülkesine geri döndü. Sosyal medya hesabından kahve içerken çektirdiği fotoğrafı paylaşan mankenin altına yazdığı not ise dikkat çekti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu.

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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan tek celsede boşanmıştı! Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım!
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