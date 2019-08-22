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Sen misin beni ihmal eden!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019
Sen misin beni ihmal eden!

Asuman Krause, Endemol Medya tarafından hazırlanan programlarda sunuculuk yaptı. Ancak Krause, iddiaya göre şirketten alacağı olan 1 milyon 65 bin lirayı bir türlü tahsil edemedi. Ünlü sunucu, bunun üzerine avukatı Ayhan K. ile icra takibi başlattı. Endemol karara itiraz etti.

HAKSIZ FESİH
Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları başladı. İddiaya göre avukat "Sizin maziniz var, anlaşmayı tek başınıza yürütün" diyerek görüşmelere katılmadı. Krause, dosyayı takip etmediği için avukatı azledip dava açtı. Avukat da Krause'ye haksız fesih davası açtı. Taraflar yakında mahkemede hesaplaşacak.

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Sen misin beni ihmal eden!
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