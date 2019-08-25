‘Bağlılık Aslı’ Oscar yolunda

T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, 92. Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'nin adayını 24 Ağustos Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısında belirledi.

İşte Türkiye'nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’nın fragmanı!

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği kurulda, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı BAĞLILIK ASLI filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen ASLI, Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi... Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yeraldığı film, 20 Eylül'de vizyona girecek...

Senaryo aşamasında MPA APSA Film Fonunun da desteklediği filmin konusu kısaca şöyle;

'Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal… Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal'in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar…'

BAĞLILIK ASLI, dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.

Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020'de Hollywood'da bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Bugüne dek sinema dünyasında birçok başarı elde eden Semih Kaplanoğlu'nun 2010 yılında 60. Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülüyle dönen BAL filmi, Türkiye'nin "Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü" adayı seçilmişti.