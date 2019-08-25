‘Fırıncının karısı’ çok güldürecek

BUGÜN NELER OLDU

Başrollerını Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı sinema sezonunun açılış filmi 'Fırıncının Karısı', vizyon için gün sayıyor. Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı ve senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nın çekimleri tamamlandı. Alper Kul'un 'Mustafa', Büşra Pekin'in 'Ferdane' karakterlerine hayat verdiği film, alışılagelmişin dışındaki hikayesiyle izleyenleri güldürecek. Başarılı isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken 'Fırıncının Karısı', 27 Eylül'de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da aynı anda seyirciyle buluşacak.