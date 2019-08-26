Oscar aday adayı ‘Bağlılık Aslı’nın fragmanı sinemaseverlerle buluştu

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Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği, Türkiye'nin 2020'de Yabancı Dilde Oscar adayı olan 'Bağlılık Aslı'nın fragmanı yayınlandı. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen, Kübra Kip ve Ece Yüksel'in oynadığı yapım, 20 Eylül'de vizyona girecek. Film; tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını anlatan 'Bağlılık Aslı'; bu konuyu farklı bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.Filmde doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan 'Aslı', 'Gülnihal' adında genç bir bakıcı bulur. Onun da bebeği vardır. 'Gülnihal'in gelişi ile 'Aslı' sırlarıyla yüzleşmeye başlar.