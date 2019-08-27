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’nin hayranı başına bela oldu!

Attığı taciz mesajlarıyla ’yi rahatsız eden sapık hayran, bu kez de eline çiçek alıp sanatçının Harbiye’deki evine gitti. Derici, sığındığı karakolda ağlayarak sapığından şikayetçi oldu. İrem Derici’nin Harbiye’deki evinin kapısının zili, 22 Ağustos günü saat 14.00 sularında çaldı. Kapıyı Derici’nin hizmetlisi açtı. Kapıdaki şahıs “Ben İrem Derici’ye aşığım, onunla görüşeceğim” dedi. Büyük korku yaşayan hizmetli, kapıyı kapatıp hemen durumu Derici’ye bildirdi. Sanatçı endişeye kapıldı. Ardından aynı şahıs bu kez elinde çiçekle evin kapısına gelince Derici, polisi aradı. Harbiye Polis Karakolu’na giden sanatçı, gözyaşları içinde olayı anlatarak şikayetçi oldu: “Bu şahıs beni daha önce de mesajlarla taciz etti.” Sapık hayranın Erol K. olduğu tespit edildi ve hemen hakkında soruşturulma başlatıldı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:49
İrem Derici’nin hayranı başına bela oldu!

'nin bir hayranı, şarkıcının evine giderek paniğe neden oldu. Gözyaşları içinde emniyete giden Derici, şahsın kendisine taciz mesajları attığını da bildirdi.

'BEN İREM DERİCİ'YE AŞIĞIM'

İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Gözyaşları içinde polise ifade veren Derici, şahıstan şikayetçi oldu. İrem Derici'nin sapık bir hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının ikamet ettiği Harbiye'deki evine gitti. Kapıyı Derici'nin evinde çalışan hizmetlisi açınca, gelen adam, 'Ben İrem Derici'ye aşığım' diyerek evden uzaklaştı.

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İrem Derici’nin hayranı başına bela oldu!
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