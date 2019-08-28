Alişan ile Buse Varol’a fotoğraf şoku!

Alişan ve Buse Varol çifti önceki akşam Arnavutköy'de arkadaşlarıyla buluştu. Alişan izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı. Mekan çıkışı objektiflere poz vererek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Buse Varol altı aylık bebekleri Burak ve annelik duygularından bahsetti.

'ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM'

Sürekli çocuğuyla vakit geçirdiğini söyleyen anne Varol, "Hem çok hızlı hem de çok yavaş büyüdüğünü düşünüyorum, dişleri çıktı mesela bana çok tuhaf geliyor ne ara bu kadar zaman geçti diyorum, ayakların üzerinde durmaya çalışıyor bunlar çok güzel duygular hiç bir anı kaçırmak istemiyorum, anneliğin keyfini çıkarıyorum" dedi.