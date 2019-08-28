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ile ’a fotoğraf şoku!

ve çifti önceki akşam Arnavutköy’de arkadaşlarıyla buluştu. Alişan izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı. Evlendiklerinden beri sürekli sosyal medya üzerinden eleştirilere ve izinsiz fotoğraflarının kullanılmalarına maruz kalan Alişan ile Buse Varol, birçok kişiye dava açmıştı, bazı davaların sonuçlandığını ve kazandıklarını belirten Alişan izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 11:15
Alişan ile Buse Varol’a fotoğraf şoku!

ve çifti önceki akşam Arnavutköy'de arkadaşlarıyla buluştu. Alişan izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı. Mekan çıkışı objektiflere poz vererek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Buse Varol altı aylık bebekleri Burak ve annelik duygularından bahsetti.

'ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM'

Sürekli çocuğuyla vakit geçirdiğini söyleyen anne Varol, "Hem çok hızlı hem de çok yavaş büyüdüğünü düşünüyorum, dişleri çıktı mesela bana çok tuhaf geliyor ne ara bu kadar zaman geçti diyorum, ayakların üzerinde durmaya çalışıyor bunlar çok güzel duygular hiç bir anı kaçırmak istemiyorum, anneliğin keyfini çıkarıyorum" dedi.

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Alişan ile Buse Varol’a fotoğraf şoku!
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