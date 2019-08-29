‘Düğünümüz şov gibi olacak’

BUGÜN NELER OLDU

Nişanlısı Volkan Aslan ile 10 Eylül'de evlenecek olan Aylin Coşkun, kına gecesi yaptı. Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen kına gecesine Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu da katıldı. Coşkun, gecede modacı Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam imzalı üç kıyafet giydi. Coşkun, duygularını şöyle anlattı: "Ben bir garibim. Sanki kınama değil de konsere hazırlanıyor gibiyim. Düğün tarihimiz yaklaşıyor. Bugün çok stresli uyandım. Volkan'ın ömrünü tükettim. Düğüne 12-13 gün kaldı. Şov gibi olacak. "