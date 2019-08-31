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Bu şarkı ’ye yakışmadı

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Bu şarkı Hadise’ye yakışmadı
Bazı şarkıların zorlama olduğu o kadar belli ki... İşe ticari bir gözle bakıldığı, sadece para kazanılsın diye yapıldığı... Son olarak bu anlattığıma Hadise'nin yeni şarkısı 'Geliyorum Yanına'yı örnek gösterebilirim. Şarkıyı dinlediğimde "Bu kadar da olmaz Hadise, sana yakışmadı" dedim. Şarkının sözünü-müziğini yapan kişinin Gülşen olduğunu öğrenince daha da şaşırdım. Gülşen'in son single şarkısı 'Bir İhtimal'e ve daha önce sanatçı arkadaşlarına verdiğin diğer şarkılara bakarsak; 'Geliyorum Yanına' içecek firması için hazırlanmış gibi tam bir ısmarlama ticari şarkı olmuş. Şarkının sözlerine bir bakın: Kop kop kop kop sabahlara kadar/ Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar / Yakarım geceleri söndürürüm de / Ayıpsın, bir üflememe bakar" Yani uydur uydur söyle. Gülşen'e de, Hadise'ye yakıştıramadım.
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Bu şarkı Hadise’ye yakışmadı
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