‘Baba olarak bazı rap şarkılardan rahatsızım’

BUGÜN NELER OLDU

Halk müziğinin başarılı isimlerinden Yavuz Bingöl ve ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, önceki gün Poll Production organizasyonu ve Paraf sponsorluğunda düzenlenen 'Halkın Yıldızları' konserlerinin açılışında sahneye çıktı. Dört yıl önce Harbiye'de bir araya gelen ikili, ikinci kez Harbiye Açıkhava'da buluştu. 'Sarı Zeybek' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan ikili, daha sonra sevilen eserleri söyledi. Konserin ikinci bölümünde şiddet görmüş kadınları da unutmayan iki usta, arkalarındaki ekranda 'Kadına Şiddete Hayır' videosu yayınlayarak 'Turnalara Tutun da Gel'i söyledi. Sahnede dijitalleşme hakkında yorum yapan Bingöl, "Benim pek kafam çalışmıyor bu işlere, teknolojiyi kullanıyoruz tabii ki" dedi. Söze giren Çağrı, "Yavuz abimiz teknolojiye, yakın zamanda Playstation oynayarak başladı" diye espri yaptı.Youtube ve sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Çağrı, "İyi çıkış yapan arkadaşları tebrik ederim. Ancak dinlediğimiz zaman abudik gubudik müzikler ile insanları meşgul ediyorlar. Benim iki tane ufak çocuğum var. Eskisi gibi anlamlı söz öğrenmiyorlar, bazı şarkıların sözleri maalesef çok kötü. Ben bir baba olarak rahatsız oluyorum. İyi rap müzik de var, derinliği olmayan sözler de" dedi.