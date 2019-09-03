Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın teknesini çaldılar!

Sabah, Bodrum’da mülteci kaçırmak için tekne çalan hırsızları, Jet Soygun başlığıyla manşete taşımıştı. Teknesi çalınan son isim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. İş adamının teknesi, Kos’ta terk edilmiş halde bulundu. Bodrum’a dadanan bir hırsızlık çetesi, yaz başından bu yana tekne çalıp Yunanistan adalarına mülteci kaçırıyor. Mağdurlar arasına iş dünyasından bir isim daha katıldı. Çete, 10 gün önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a ait La Paradiso isimli tekneyi çaldı. Jandarma, yaptığı inceleme sonrası tekneyi Yunanistan’ın Kos adasında terk edilmiş halde buldu. Tekne geri getirildi. Sabah, Bodrum’da yaşanan hırsızlık olaylarını 3 Temmuz’da Jet Soygun başlığıyla manşete taşımıştı. Ünlü turizmci Sinan Vardar, çetenin kurbanı olunca jandarmaya başvurmuş ve yapılan araştırmada dokuz hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı. Fikret Orman’ın ardından çetenin kaçırdığı tekne sayısı 10’a ulaşmış oldu.
Giriş Tarihi: 3.9.2019 10:21Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 10:23
SABAH, Bodrum'da mülteci kaçırmak için tekne çalan hırsızları, Jet Soygun başlığıyla manşete taşımıştı. Teknesi çalınan son isim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. İş adamının teknesi, Kos'ta terk edilmiş halde bulundu