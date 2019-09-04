Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı ve Ali Ersan Duru:Kadına şiddete karşı seferberlik başlatılmalı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Yeni sezonda diziye Ali Ersan Duru da 'Ferhat' karakteriyle dahil oldu. Ali Ersan Duru ve 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Hazan'ı canlandıran Gülper Özdemir'le diziyi ve rollerini konuştuk...

'Sen Anlat Karadeniz'de izleyiciyi neler bekliyor?

ALİ ERSAN DURU: Heyecanlı bir hikaye, duyarlılık uyandıran mesajlar ve muhteşem bir Karadeniz doğası.

GÜLPER ÖZDEMİR: Size şu kadarını söyleyebilirim ki; kahramanlarımızı zor günler bekliyor.

Reyting rekorları kıran bir dizide oynamak sorumluluğunuzu artırıyor mu?

A.E.D: Benim sorumluluğum işime duyduğum saygı ve sevgiyle doğru orantılıdır. Her işe başlarken ne kadar sorumlu hissediyorsam kendimi, şimdi de öyle hissediyorum.

G.Ö.: İnsanların bizi sevmesi işimize olan motivasyonumuzu artırıyor. Bu sevginin karşılığını vermek için biz de çok çalışıyoruz.