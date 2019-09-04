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Son Dakika Haberi: ve boşanıyor! Boşanma nedeni...

Son dakika... ve ’ın boşanma kararı magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi. 9 ay önce evlenen çiftin evliliklerinde sürekli kıskançlık krizleri çıkmış ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz Nisan ayında boşanmak için avukatına talimat vermişti. Ailelerinin araya girmesiyle çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi. Ferhat Göçer'in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilimi tırmandırmıştı. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı'yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin boşanma sebebi ise…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 11:33
Son Dakika Haberi: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! Boşanma nedeni...

Bu senenin başında yurt dışında dünya evine giren ve çifti boşanma kararı aldı. Çiftin 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADAN BİRBİRLERİNİ ÇIKARTTILAR

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi. İddiaya göre çift 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanıyor.

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Son Dakika Haberi: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! Boşanma nedeni...
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