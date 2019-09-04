Son Dakika Haberi: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor! Boşanma nedeni...

Bu senenin başında yurt dışında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşanma kararı aldı. Çiftin 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADAN BİRBİRLERİNİ ÇIKARTTILAR

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi. İddiaya göre çift 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanıyor.