Alice yeni sezona yeniliklerle başladı

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, Şükrü Özyıldız ve İbrahim Selim'li kadrosu, kalabalık dans ekibi, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle geçtiğimiz sezonun en iddialı işlerinden olan Alice Müzikali, önceki akşam Zorlu PSM'de sezonu açtı. Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla hayata geçirilen müzikal, başladığı ilk günden beri yoğun ilgi görmüş ve 27 oyunla 60 bin kişi tarafından izlenmişti. Yeni sezon için yaklaşık 20 gündür yoğun bir tempoyla çalışan oyuncu ekibiyle oyun öncesi bir araya geldim. Hem son genel provasını, hem de oyunu izleme imkanı buldum. Tüm ekip yeniden buluşmanın heyecanı içinde, bir an önce sahneye çıkmak istiyorlardı.Oyunun yıldızı Serenay Sarıkaya, "Çok yorucu ama bir o kadar da eğlenceli. Bu ritmin içine girdiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz' dedi. Oyunda canlandırdığı tavşan rolüyle öne çıkan Enis Arıkan ise 'Çok eğleniyoruz. Çocukluğuma dönmek gibi oldu. Dekorlar, kostümler, danslar... O görselin içinde olman zevkine doyamıyorum. En mutlu olduğum işlerden biri" derken, yeni sezonun çok daha iyi olacağını çünkü artık heyecanlarına yenilmeyeceklerini söyledi. Dizdar, Mola ve Selim de Türkiye'nin en büyük sahne prodüksiyonunda yer aldıkları için şanslı olduklarını dile getirdiler.Oyuna gelecek olursak... Daha önce de yazdığım gibi Türkiye'de böyle bir prodüksiyonun örneği yok. Ve 'Biz yapamayız, beceremeyiz' diyenlere inat, isteyince oluyormuş dedirten öncü bir iş... Oradan oraya uçan oyuncular, Illusionist İstanbul'un dijital efektleri, mapping, 3D tekniğiyle yapılan görsel şovlar ve danslar yine seyircinin aklını başından alıyor. Bunlara bir de yeni akrobatlar ve sürpriz final eklendi. Önceki oyunlarda oyunun finali biraz havada kalmış, pek beğenilmemişti. Bu sezon en büyük yenilik finalde. Tabii ki spoiler vermeyeceğim ama çok daha şaşaalı efektif bir son sizi bekliyor. Yolu açık olsun, kazasız belasız bir sezon diliyorum. Son bir not: Eylül ayında 3, Ekim'de 7 kez seyirciyle buluşacak oyuna ilgi çok yoğun. Biletleri şimdiden almakta fayda var.TIYATRO sezonunun açılmasıyla birlikte heyecan iyice arttı. Bu heyecanı artıran yılın en önemli etkinliklerinden biri de kuşkusuz Tiyatro Festivali. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan festivalinin programı açıklandı. Bu yılki kampanyası 'Hayat Ters Yüz' olarak belirlenen festival 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro topluluğunun 78 gösterisinin yer alacağı festivalde Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya onur ödülü verilecek. Mota'nın tiyatronun büyük ismi Ionesco'nun metinlerinden uyarladığı 'Ionesco Dosyası' yabancı oyunlar arasından öne çıkarken, yerli yapımlardan da Şahika Tekand'ın rol aldığı 'Io' adlı oyun dikkat çekiyor. Biletler haftaya cumartesi satışa çıkarken, öğrenci biletleri yine sponsorlar sayesinde 15 liradan satışa sunuluyor.