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SON DAKİKA | Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile ilgili yaptığı paylaşıma düştüğü not dikkatleri çekti!
SON DAKİKA | Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile ilgili yaptığı paylaşıma düştüğü not dikkatleri çekti!
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile tatile giden ve ortaya çıkan görüntüleri ile oldukça fazla tepki alan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan bebek ile ilgili yaptığı son dakika paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Evcen'in paylaştığıma düştüğü not dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:41Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 09:41
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile tatile çıkan Fahriye Evcen, tatil dönüşünde görüntülenmiş ve son haliyle olay yaratmıştı.