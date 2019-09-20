Haberler > Günaydın Haberleri > Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı

dizisinin başrol oyuncusu 'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı

dizisinin başrol oyuncusu 'nün sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekoru kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün özel hayatını araştırılmaya devam ediyor. Hercai dizisiyle oyunculuğunu ve yakışıklılığını konuşturan oyuncu Akın Akınözü hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğu ise en çok merak edilen konular arasında.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 22:01
Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisi, ilk günden itibaren rakiplerini sollayarak reyting listesinde üst sıralarda yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN