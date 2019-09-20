Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları çıktı

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekoru kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün özel hayatını araştırılmaya devam ediyor. Hercai dizisiyle oyunculuğunu ve yakışıklılığını konuşturan oyuncu Akın Akınözü hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğu ise en çok merak edilen konular arasında.
Giriş Tarihi: 20.9.2019 21:43Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 22:01
ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisi, ilk günden itibaren rakiplerini sollayarak reyting listesinde üst sıralarda yer alıyor.