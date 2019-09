Ruhumu karanlığa sürükleyen hırslara ve öfkelere odaklanmam

MELİS'E

BUGÜN NELER OLDU

Atv dizisi 'Canevim'de 'Melis' karakterini canlandıran Simge Selçuk, GÜNAYDIN'a konuştu. Dizi çekimlerinin çok güzel gittiğini belirten Selçuk, kariyeri ve özel hayatı hakkında açıklamalar yaptı.'Melis Korkmaz', sürpriz açılımları olan bir karakter. Onu hep biraz asi, biraz başına buyruk, yeğenini seven, her koşulda onun arkasında duran biri olarak izledik. Ablası gibi sert tavırları olmayan, esprili, havalı biri. Yakında izleyici, karakterin sürprizli yönleriyle karşılaşıp şaşıracak. Aynı zamanda gizli kalmış sırlarını öğrendikçe Melis'e hak verip onu destekleyecek.Onu söylersem bütün sırları açığa vurmuş olurum.Geçmişleri sırlarla dolu, çok acı yaşanmışlıklarvar. Sonuçta kardeşler. Bu kardeşlik bağıhayatta kolay kolay kopmaz ama unutulamayanbu gönül kırıklığı, aralarındaki soğuk rüzgarlarıhiç dindirmiyor.'Melis', yurt dışında moda eğitimi almış, zevklive yetenekli bir kadın. Ama ablası, ona hiçbirçalışma alanı tanımıyor. 'Feryal', inanılmaz kontrolcü,her şey ve herkes elinin altında olsun isteyenbiri. 'Melis'in boş vermişliği aslında bir isyan.Bütün oyuncu arkadaşlarım ve ekibimizbunun için çok emek veriyoruz. Çok güzel,uyumlu bir kadroyuz. İzleyicimiz de bizidestekliyor. Temennimiz uzun süre birlikteolmak.Sette hepimiz istisnasız çok uyumlu vebirlik içindeyiz. Güzel arkadaşlıklarımız var.Mesela her ne kadar dizide 'Melis' ve 'Feryal' birbiriylepek geçinemeseler de, 'Feryal'ı oynayanNihan Büyükağaç'ı tanımaktan ve onunla beraberoynamaktan çok mutluyum.Hiçbir pişmanlığım yok. Her şeyin olmasıgerektiği gibi ve olması gereken zamanda olduğunainanırım. Bir şeyleri değiştirmek istersem;bunu pişmanlık duygusuna kapılmadan, kendimeacımadan yapmaya çalışırım.'Canevim'den önce bir tiyatro oyunum vardı.Türkiye'nin hemen hemen her iline turne yaptık.Tiyatro, sinema, televizyon; oyunculuğun üç sacayağı ama üçünü aynı zamanda yapmak çok zor.Bence tatlı bir kız. Kendisini çok seviyorum.Ondan dünyada daha fazla olsa güzel olur. Şakabir yana; pozitif, eğlenceli ve iyi niyetli olduğumusöyleyebilirim. Ruhumu tatminsizliğe, karanlığave hapishanelere sürükleyen hırslara, öfkelere,illüzyonlara odaklanmam pek. Ne geçmişi unutupsadece bugünü yaşarım, ne de geçmişe takılıpbugünü unuturum. Bir günüm illa ki gülümseyerekve şükrederek geçer.Çok aktif kullandığımı söyleyemem. Öyle her anı paylaşmayı da çok gereksiz buluyorum. Gündemi takip etmek ve ara sıra kafa dağıtmak için bakıyorum.Zaten ailedeki bu kavgaların, 'Taylan'ın bunormal dışı hareketlerinin, 'Melis'in isyanlarınınsebebi bu. Ve her bölümde yavaş yavaşsuyun altında yatanlar görünmeye başlayacak.Ve işte o zaman saflar yerini bulacak.Dediğim gibi enteresan gelişmeler olacak.Kalbinin gülmesi için aşk lazım. Kimbilir... Sizce 'Melis'e aşk yakışmaz mı?Hepsini çok seviyorum, sanatın her dalıyla yakından ilgilendim. Müziksiz, danssız, renksiz, hayalsiz bir hayat olabilir mi? Hiçbir şey yapmasam şarkı söyleyip dans ederek elimde fırçayla evimdeki bir mobilyayı başka bir renge boyarım, mesela eskitme tarzı şeyler yaparım. Boya ve fırça hep hayatımda müzik gibi.