Ruhumu karanlığa sürükleyen hırslara ve öfkelere odaklanmam

Atv dizisi 'Canevim'de 'Melis' karakterini canlandıran Simge Selçuk, GÜNAYDIN'a konuştu. Dizi çekimlerinin çok güzel gittiğini belirten Selçuk, kariyeri ve özel hayatı hakkında açıklamalar yaptı.
'Canevim'de 'Feryal Tanbay'ın kız kardeşi, 'Taylan'ın teyzesi 'Melis Korkmaz'ı canlandırıyorsunuz. Karakteri sizden dinleyebilir miyiz?
'Melis Korkmaz', sürpriz açılımları olan bir karakter. Onu hep biraz asi, biraz başına buyruk, yeğenini seven, her koşulda onun arkasında duran biri olarak izledik. Ablası gibi sert tavırları olmayan, esprili, havalı biri. Yakında izleyici, karakterin sürprizli yönleriyle karşılaşıp şaşıracak. Aynı zamanda gizli kalmış sırlarını öğrendikçe Melis'e hak verip onu destekleyecek.
'MELİS'İN GEÇMİŞİ SIRLARLA DOLU
'Melis', kardeşiyle neden geçinemiyor?
Onu söylersem bütün sırları açığa vurmuş olurum.
Geçmişleri sırlarla dolu, çok acı yaşanmışlıklar
var. Sonuçta kardeşler. Bu kardeşlik bağı
hayatta kolay kolay kopmaz ama unutulamayan
bu gönül kırıklığı, aralarındaki soğuk rüzgarları
hiç dindirmiyor.
'Melis'i hiç iş hayatında çalışırken görmedik. Çalışmayı mı sevmiyor yoksa ablasıyla bir arada olmaya mı tahammülü yok?
'Melis', yurt dışında moda eğitimi almış, zevkli
ve yetenekli bir kadın. Ama ablası, ona hiçbir
çalışma alanı tanımıyor. 'Feryal', inanılmaz kontrolcü,
her şey ve herkes elinin altında olsun isteyen
biri. 'Melis'in boş vermişliği aslında bir isyan.
Daha önce rol aldığınız birçok dizi başarılı oldu. 'Canevim' de yayınlandığı ilk günden itibaren çok sevildi. Başarısı uzun süreli olabilir mi?
Bütün oyuncu arkadaşlarım ve ekibimiz
bunun için çok emek veriyoruz. Çok güzel,
uyumlu bir kadroyuz. İzleyicimiz de bizi
destekliyor. Temennimiz uzun süre birlikte
olmak.
Çekimler nasıl gidiyor?
Sette hepimiz istisnasız çok uyumlu ve
birlik içindeyiz. Güzel arkadaşlıklarımız var.
Mesela her ne kadar dizide 'Melis' ve 'Feryal' birbiriyle
pek geçinemeseler de, 'Feryal'ı oynayan
Nihan Büyükağaç'ı tanımaktan ve onunla beraber
oynamaktan çok mutluyum.
KARİYERİMLE İLGİLİ PİŞMANLIĞIM YOK
Kariyerinizle ilgili yaşadığınız pişmanlıklar var mı?
Hiçbir pişmanlığım yok. Her şeyin olması
gerektiği gibi ve olması gereken zamanda olduğuna
inanırım. Bir şeyleri değiştirmek istersem;
bunu pişmanlık duygusuna kapılmadan, kendime
acımadan yapmaya çalışırım.
Sizi daha çok televizyon dizilerinde izliyoruz. Tiyatro ve sinema ile ilgili projeler var mı?
'Canevim'den önce bir tiyatro oyunum vardı.
Türkiye'nin hemen hemen her iline turne yaptık.
Tiyatro, sinema, televizyon; oyunculuğun üç sac
ayağı ama üçünü aynı zamanda yapmak çok zor.
Simge Selçuk özel hayatında nasıl biri? Bir gününüz nasıl geçer?
Bence tatlı bir kız. Kendisini çok seviyorum.
Ondan dünyada daha fazla olsa güzel olur. Şaka
bir yana; pozitif, eğlenceli ve iyi niyetli olduğumu
söyleyebilirim. Ruhumu tatminsizliğe, karanlığa
ve hapishanelere sürükleyen hırslara, öfkelere,
illüzyonlara odaklanmam pek. Ne geçmişi unutup
sadece bugünü yaşarım, ne de geçmişe takılıp
bugünü unuturum. Bir günüm illa ki gülümseyerek
ve şükrederek geçer.
ÇOK PAYLAŞIM YAPMAK GEREKSİZ
Günümüz insanının vazgeçilmezi olan sosyal medya ile aranız nasıl?
Çok aktif kullandığımı söyleyemem. Öyle her anı paylaşmayı da çok gereksiz buluyorum. Gündemi takip etmek ve ara sıra kafa dağıtmak için bakıyorum.
KALBİNİN GÜLMESİ İÇİN 'MELİS'E AŞK LAZIM
'Melis' ve ablasının geçmişten gelen bazı gizemli sırları var. 'Taylan'ın bilmediği bu sırların ortaya çıkma ihtimali var mı?
Zaten ailedeki bu kavgaların, 'Taylan'ın bu
normal dışı hareketlerinin, 'Melis'in isyanlarının
sebebi bu. Ve her bölümde yavaş yavaş
suyun altında yatanlar görünmeye başlayacak.
Ve işte o zaman saflar yerini bulacak.
'Melis', eğlenceli görünmesine rağmen mutsuzluğunu maskelemeye çalışan, gerçek duygularını saklayan güzel bir kadın. Yüzü ve kalbi gülerken görecek miyiz?
Dediğim gibi enteresan gelişmeler olacak.
Kalbinin gülmesi için aşk lazım. Kim
bilir... Sizce 'Melis'e aşk yakışmaz mı?
MÜZİKSİZ, DANSSIZ, HAYALSİZ HAYAT OLABİLİR Mİ!
Sanatın diğer dallarıyla aranız nasıl?
Hepsini çok seviyorum, sanatın her dalıyla yakından ilgilendim. Müziksiz, danssız, renksiz, hayalsiz bir hayat olabilir mi? Hiçbir şey yapmasam şarkı söyleyip dans ederek elimde fırçayla evimdeki bir mobilyayı başka bir renge boyarım, mesela eskitme tarzı şeyler yaparım. Boya ve fırça hep hayatımda müzik gibi.