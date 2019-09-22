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Son dakika haberi: Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Hakimler ve () , bir davada yargılanan oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 22:14
Son dakika haberi: Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
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