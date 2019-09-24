EDHO'nun Zeynep'i Ece Hakim gönüllü tanıtım elçimiz oldu!

2016'da Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanan Ece Hakim, gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak.

GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİMİZ OLDU

Rol aldığı atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da alkışları toplayan Ece Hakim, yine göğsümüzü kabarttı. 2016'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard'a tam burslu olarak girmeye hak kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, adeta Amerika'da gönüllü tanıtım elçimiz oldu.