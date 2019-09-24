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'nun 'i gönüllü tanıtım elçimiz oldu!

2016’da Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanan , gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak. Ece Hakim, oyunculuktan kazandığı parayı biriktirip bunu eğitimi için harcadı. Harvard'da eğitim gören Hakim, ABD'de Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyor.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 10:15
EDHO'nun Zeynep'i Ece Hakim gönüllü tanıtım elçimiz oldu!

2016'da Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanan , gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak.
GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİMİZ OLDU
Rol aldığı atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da alkışları toplayan Ece Hakim, yine göğsümüzü kabarttı. 2016'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard'a tam burslu olarak girmeye hak kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, adeta Amerika'da gönüllü tanıtım elçimiz oldu.

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EDHO'nun Zeynep'i Ece Hakim gönüllü tanıtım elçimiz oldu!
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