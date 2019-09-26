Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı! İşte İstanbul'daki şiddetli deprem sonrası ünlülerin paylaşımları...

Son dakika: İstanbul'da yaşanan şiddetli deprem sonrası panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin 5.7 olarak açıkladığı depremin büyüklüğü sonrasında 6 olarak düzeltildi. Depremin merkez üssü Silivri açıkları... İstanbul'un birçok ilçesinden hissedilen deprem sonrasında ünlü isimler de sosyal medyadan panik anlarını paylaştı. İşte Ünlü isimlerin deprem sonrası sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 26.9.2019 15:15Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:16
DEMET AKALIN
Okul Allah'tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor Hira'yı aldım. Evdeyim ama korkum büyük! '6 bu kesin' diye diye girdim okula.