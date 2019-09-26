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sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı! İşte 'daki sonrası ünlülerin paylaşımları...

Son dakika: 'da yaşanan şiddetli sonrası panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin 5.7 olarak açıkladığı depremin büyüklüğü sonrasında 6 olarak düzeltildi. Depremin merkez üssü Silivri açıkları... İstanbul'un birçok ilçesinden hissedilen deprem sonrasında ünlü isimler de panik anlarını paylaştı. İşte Ünlü isimlerin deprem sonrası sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 26.9.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:16
Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı! İşte İstanbul'daki şiddetli deprem sonrası ünlülerin paylaşımları...

DEMET AKALIN

Okul Allah'tan 30 saniye eve tüm sevenler arıyor Hira'yı aldım. Evdeyim ama korkum büyük! '6 bu kesin' diye diye girdim okula.

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Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı! İşte İstanbul'daki şiddetli deprem sonrası ünlülerin paylaşımları...
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