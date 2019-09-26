İşte oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi! İlk kez görüntülendiler

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykel sanatçısı Emre Yusufi, önceki gün Bebek’te el ele görüntülendi. Genç oyuncu ile ünlü heykeltıraş, flaşlar patlayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Çift, sonrasında durup muhabirlere poz verdi. Şahinkaya, ne zamandır birlikte oldukları sorusunu “Yaklaşık dört aydır. Çok da mutluyuz” diye yanıtladı.
Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:54Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:09
Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykel sanatçısı Emre Yusufi, önceki gün Bebek'te el ele görüntülendi. Çift, 4 aydır birlikte olduklarını söyledi.