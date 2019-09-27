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Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm nefes kesen olayların ardından kritik bir anda bitti!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, tüm dengelerin değiştiği 2’nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Her perşembe milyonları ekrana kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’ aşk üçgenindeki kritik buluşma ile bu hafta çok heyecanlı bir final yaptı.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:52

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, binbir güçlük atlattıktan sonra Züleyha ile buluşmayı başardı!

NEFES KESEN OLAYLARIN ARDINDAN BU KRİTİK ANDA BİTTİ!

Yılmaz, her şeyi öğrendiğini söyler ve Züleyha yaşadıklarını anlatmaya uğraşırken, büyük kavuşma heyecanları maalesef yarım kaldı! Gecenin bir yarısı ıssız bir yerde buluşan Yılmaz ve Züleyha, bir araba sesiyle irkildiler ve ansızın Demir karşılarına dikildi. Yeni sezonun ikinci bölümü, nefes kesen olayların ardından bu kritik anda bitti!

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Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm nefes kesen olayların ardından kritik bir anda bitti!
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