Sırların efendisi ‘Behice’ ortalığı karıştıracak

Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. İkinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, 'Behice Hekimoğlu' karakterine hayat verecek. Hikayeye 'Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki 'Behice Hekimoğlu' karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek. Her türlü sırra fena halde meraklı olan 'Behice', yaşadığı birtakım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp 'Fekeli'nin konağına yerleşecek. Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak.

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