Yeni oyununun galasında yaşgününü kutladı

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FADİK Sevin Atasoy'un tek kişilik oyunu 'Muse-Bir Esin Perisi Davası', Zorlu PSM'de gerçekleşen prömiyerle İstanbullu seyircilerle buluştu. Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu; İlker Kaleli, Banu-Hidayet Türkoğlu, Nursel Köse-Ulrich Mertin, Ruken Mızraklı, İpek Erdem ve Bennu Gerede gibi isimler de izledi. Atasoy'un şarkı söyleyip dans da ettiği oyundaki başarılı performansı büyük alkış aldı. 1 Ekim'deki doğum gününü sahnede kutlayan güzel oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Oyunu izleyen Hidayet Türkoğlu, "Fadik'in oyununu Amerika'dayken izleyip 'Tüm dünyada oynanamalı' demiştim. Bakın işte, ABD ve İngiltere'nin ardından kendi vatanında Türkçe izledik. Sahneye çok yakışıyor, gururlandım ve çok keyif aldım" dedi. Nursel Köse ise şu yorumu yaptı: "Fadik benim için tam bir sanatçı. Yurt dışına gittiğinde, onu kaybettik diye üzülüyorduk. Ama elinde bavulu, çok güzel bir oyunla geri döndü. Bütün sanat dallarına selam çaktığı oyununda sesini gırtlağını çok güzel kullanıyor." İstanbul'dan önce Edinburg Fringe Festivali'nde sahnelenen Muse, İngiliz basınından da övgüler almıştı.