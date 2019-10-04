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Eylül’de en çok Sen konuşuldu

Atv’nin sevilen dizisi ‘Sen ’; yazılı basında çıkan 93 haberiyle, Eylül ayında adından en çok söz ettiren dizi oldu

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Eylül’de en çok Sen Anlat Karadeniz konuşuldu
Atv'nin sevilen üç dizisi, Eylül ayında en çok haberi yapılan diziler listesinin üst sıralarına yerleşti. Medya takip kurumu Ajans Press, Eylül ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre; dizi sezonunun açılmasıyla beraber ekranlarda yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görüldü. Ajans Press ve ITS Medya tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesine göre; Eylül'de hakkında en çok haber yapılan dizi 93 yazılı basın haberiyle atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz oldu. Atv'nin bir diğer dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' ise 83 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. atv efsanesi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ise 69 haberle dördüncü sıraya yerleşti.
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Eylül’de en çok Sen Anlat Karadeniz konuşuldu
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