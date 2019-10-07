Tam kadro halk galası

BUGÜN NELER OLDU

'Dert Bende' filminin oyuncuları, önceki gün Cinetime ÖzdilekPark İstanbul'da gerçekleşen halk galasıyla izleyiciyle buluştu. Yönetmen ve senarist koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu, başrollerinde ise Ümit İbrahim Kantarcılar, Onur Dilber ve Brezilyalı oyuncu Jessica May'in yer aldığı komedi filminin halk galasına büyük ilgi vardı. İlk kez bir sinema filminde rol aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu Jessica May, "Arkadaşlarımla ortaya güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Benim için gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu" dedi.