7 Kocalı Hürmüz müzikali üçüncü sezonda

BUGÜN NELER OLDU

İKI sezon üst üste kapalı gişe oynayan 7 Kocalı Hürmüz müzikali, ilk gösterimi ile 26 Ekim'de TİM Show Center'da izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Cengiz Küçükayvaz, Suzan Kardeş, Onur Dilber gibi isimlerin paylaştığı müzikal, yeni sezonda da TİM Show Center'ın ana sahnesinde devam edecek. Biletleri Biletix'te satışta olan müzikalde, Atilla Özdemiroğlu'nun ünlü bestesi 'Yalnız Kullar' (Tanrım) parçasının yanı sıra Sadık Şendil'in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.