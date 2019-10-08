Brezilyalılardan Engin Akyürek’e özel hayran kartı

BUGÜN NELER OLDU

Rol aldığı dizilerin yurt dışında yayınlanması nedeniyle dünyanın dört bir yanında tanınan Engin Akyürek'in Brezilyalı hayranları, ünlü oyuncuya özel hayran kimliği kartı yaptırdı. Yakışıklı oyuncu adına Brezilya'da düzenli olarak kan bağışında bulunan bir grup, geçtiğimiz günlerde Akyürek'in doğum gününe özel hayran kartları bastırdı. Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı da olan Brezilyalı hayran Cris Cor, oluşturdukları grubuna katılmak isteyen kadınlara bundan sonra bu karttan çıkartacaklarını söyledi. Oyuncunun imzası da bulunan kartlar grup tarafından ücretsiz hazırlanıyor.