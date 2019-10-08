Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 'Feyyaz' karakteriyle dahil olan Burak Sergen'den samimi açıklamalar

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna 'Feyyaz' karakteriyle dahil olan Burak Sergen'le Mercure Hotel'de bir araya geldik. Usta oyuncu; dizi, canlandırdığı karakter ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.



EDHO takip ettiğiniz bir dizi miydi?

Yer yer takip ediyordum arkadaşlarım oynadığı için. Biz bir elin parmakları kadarız. Herkes birbirinden haberdardır. Çok sevilen, iyi bir dizi. Dizilerde dört kaleme dikkat edilir. İyi senaryo, iyi prodüksiyon şirketi, iyi kanal ve iyi kadro. Bu dört unsur EDHO'da var.



Canlandırdığınız 'Feyyaz' dizinin gidişatını nasıl etkileyecek?

Dizide rengi belli olmayan bir karakteri canlandırıyorum. Kimlere dokunacak, nereye evrilecek ben de merak ediyorum. Selda Alkor ve Naz Elmas da diziye katıldı. Biz 'Hızır'ın ve çevresinin tam karşısında duran bir aile olarak girdik diziye. Masaya oturmam dengeyi değiştirecek.



'Feyyaz'ı ilk bölümden sahiplendi izleyici...

Benim arka yapımdan kaynaklanıyor. Seyircimle hep iç içe olan bir sanatçıyım. Tiyatro, sinema, dizi; nerede oynarsam oynayayım, hep onların arasındayım. Sokakta bile hayranlarımla konuşarak gideriz. Bazen "Abi biz senden nefret ediyoruz ama bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" diyorlar. Kötü karakterleri iyi canlandırmayı başarabilen sanatçılardanım.



Dizinin çok fazla da kadın takipçisi var. Bunun nedeni ne sizce?

Dizide çok fazla kadın karakter, çok güzel hikayeler var. Bu kadar hırgürün arasında çok güzel bir aile var. Hayatın kötü taraflarının yanında sığındığımız iyi yerler de vardır. Bunlar işlendiği zaman gerçeğe yakın olur ve izleyiciyi bağlar.