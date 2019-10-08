Turistler İstanbul Havalimanı’na bayılıyor

GÖZLEMLERİNİ ANLATTI

Arzu Sabancı, İstanbul Havalimanı'na dair görüşlerini Instagram hesabından paylaştı: "Malum yeni havalimanımızın alışveriş yeri çok büyük ve çok çeşitli markalar var. Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, sabah uçağını tercih ediyormuş."



OTELE PARA VERMİYORLAR

Sabancı, şöyle devam etti: "Gelenler tüm günü havalimanında alışveriş yapıp yemek yiyerek geçiriyor, en son uçakla da geri dönüyorlarmış. Turistler hem otel parası vermeyip, hem de vergi ödemedikleri için daha indirimli alışveriş yapıp öyle ülkelerine dönüyorlar."

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