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Turistler ’na bayılıyor

, seyahati dönüşü yeni ’na övgü yağdırdı: Alışveriş yerleri çok büyük ve çeşitli markalar var. ülkelerinden sabah uçağıyla gelip tüm günü alışveriş yaparak geçiriyor, son uçakla da geri dönüyorlar

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Turistler İstanbul Havalimanı’na bayılıyor

GÖZLEMLERİNİ ANLATTI
Arzu Sabancı, İstanbul Havalimanı'na dair görüşlerini Instagram hesabından paylaştı: "Malum yeni havalimanımızın alışveriş yeri çok büyük ve çok çeşitli markalar var. Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, sabah uçağını tercih ediyormuş."

OTELE PARA VERMİYORLAR
Sabancı, şöyle devam etti: "Gelenler tüm günü havalimanında alışveriş yapıp yemek yiyerek geçiriyor, en son uçakla da geri dönüyorlarmış. Turistler hem otel parası vermeyip, hem de vergi ödemedikleri için daha indirimli alışveriş yapıp öyle ülkelerine dönüyorlar."

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Turistler İstanbul Havalimanı’na bayılıyor
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