Glüten alerjisi yüzünden sincap gibi besleniyorum

Murat Onbul'un yönettiği 'Fırıncının Karısı' filminde başrolü Büşra Pekin'le paylaşan Alper Kul'la bir araya geldik. Kul'la hem filmini, hem babalık serüvenini konuştuk.İlginç bir hikaye. Filmde iki karakteri oynuyorum. Beni o gıdıkladı.Biri çok maskülen, dediğim dedik bir fırıncı, diğeri de daha farklı bir tip. İkisini de oynaması çok zevkliydi.Filmi Şile'de çektik. Ama hikayemiz İç Anadolu'da geçiyor.Evet. Ben Çankırı Ilgaz'ı seçtim.Büşra, Sivas taraflarını çalıştı.Hayır, yapımcımız Ilgazlı. Öyle olmasını istedi. Ilgazlılar Derneği'nde çalıştım rolüme.Seviyorlar beni. Oturup çay içtik, sohbet ettik. Okey oynadım onlarla.Okeyde herkesin yüzü ortaya çıkıyor. Teksti okuttum, ona göre çalıştım.Zordu.Çünkü beş senedir hiç şeker kullanmıyorum, son iki senedir un dahi tüketmiyorum.Dışarıda çorba ve köfte bile yemiyorum.Una alerjim var. Fırında çok hapşırdım.40 yaşına girdim, epey bir halsizlik başladı. Sabahları kas ağrılarıyla uyanıyordum. Bir-iki doktora gittim.Bağırsak florasını geliştirmem gerektiğini, glüten yemememi tavsiye ettiler. Sonra çok sert, Kandida diyeti denilen bir diyete girdim. Şekere dönecek her şey yasak. İki yıl bildiğin sincap gibi ceviz ve fındıkla beslendim.Çektiği zamanlar oldu. Sete bir gün profiterol gelmişti.Bir kaşık tadayım dedim, istifra ettim, vücut kabul etmedi.Diyetimi bozduğum zamanlar oldu.Bir gün sete Trabzon pidesi geldi, ikiüç hafta onları yedim. 6 kilo aldım.Kesinlikle. İkinci çocuktan sonra ilk başta çocuğu değil, kendimi doktora götürdüm. Hesap yapıyorum şu an 43 yaşındayım, çocuk 20 yaşına geldiğinde 63 olacağım. 50 yaşında emekli olurum diye hayal ederken, 70'e kadar çalışmak zorunda olduğum gerçeğiyle karşılaştım. Bu acı gerçekle yüzleşmek biraz zor oldu.Çok çalışmam, çocuğun başında olmam lazım. O yüzden sağlıklı bir baba olmalıyım.Evet, eşim korktu. İlkinde bir arkadaşı elini tutmuştu.O gelemedi, şehir dışındaydı, ben girdim.Gittim ama gerçekten rol çalacağım diye korktum.Çünkü Aylin'i bırakıp ben bayılırım, bir de benimle uğraşacaklar dedim. Bir ara boş bakıyormuşum.Geçen sene Leo olduktan sonra bir-iki ayanksiyete yaşadım. İki-üç ay geçti, süreklibir halsizlik, hasta olma modu. Doktorlarbirbirlerine yolluyorlar. Konununpsikolojik olduğu ortaya çıktı. Çocuklarıngelecekleriyle alakalı endişelerbana yük oldu. Ama eşim Aylin(Kontente) çok rahat, beni deçok rahatlattı, telkinleçözdük.Müthiş. Mesleğime her geçen gün tutkuyla bağlanıyorum. O kadar çok değişik tip var ki. İyi ki İsveçli, Norveçli değilim. Oralı olsaydım, tekdüze oynayıp durur, sıkıntıdan patlardım. Yaşadığımız coğrafyaya bayılıyorum. Burada her kilometrede aksan, kültür, iklim, karakter her şey değişiyor. İnanılmaz bir şey.