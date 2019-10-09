Öykü Gürman kıyafetlerini satıyor

Öykü Gürman'dan anlamlı hareket! Atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de oynayan Öykü Gürman, öğrenciler için harekete geçti. Sahne kostümlerini ve günlük kıyafetlerini satışa çıkartan Gürman, elde edilen geliri köy okullarındaki çocuklara müzik aletleri alınması için bağışlayacak.







Gürman, "Gardrops adlı uygulamadan hem sahne, hem de günlük kıyafetlerimi satışa çıkarıyorum. Buradan yapacağınız her alışveriş köy okulunda çocukların enstrümanları tanımalarına, çalmalarına ve öğrenmelerine, kendilerini başka bir dünyada hissetmelerine yardımcı olacak. Müzikle hayal kurmalarına destek olacağız. Çocuklar müziğe dokunabilsin sloganıyla yola çıktık" dedi.

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