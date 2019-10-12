Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Esin Perisi’ Ankara seyircisiyle buluşuyor

seyircisiyle buluşuyor

Giriş Tarihi: 12.10.2019
‘Esin Perisi’ Ankara seyircisiyle buluşuyor
Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği, Edinburg Fringe Festivali'nde Avrupa seyircisiyle buluşan 'Muse: Bir Esin Perisi Davası', bugün Tatbikat Sahnesi'nde Ankara seyircisiyle buluşacak. Tek kişilik müzikal oyun, ilk defa ABD'de Fadik Sevin Atasoy tarafından Edgemar Center For Arts Tiyatrosu'nda İngilizce olarak oynandı. Edinburg basınının 'Güçlü oyunculuk', 'Zeki bir kalemin elinden çıkan anlatım" gibi övgü dolu sözlerle bahsettiği oyun, İstanbul prömiyerinde de izleyici tarafından ayakta alkışlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Esin Perisi’ Ankara seyircisiyle buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN