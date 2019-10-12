‘Esin Perisi’ Ankara seyircisiyle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği, Edinburg Fringe Festivali'nde Avrupa seyircisiyle buluşan 'Muse: Bir Esin Perisi Davası', bugün Tatbikat Sahnesi'nde Ankara seyircisiyle buluşacak. Tek kişilik müzikal oyun, ilk defa ABD'de Fadik Sevin Atasoy tarafından Edgemar Center For Arts Tiyatrosu'nda İngilizce olarak oynandı. Edinburg basınının 'Güçlü oyunculuk', 'Zeki bir kalemin elinden çıkan anlatım" gibi övgü dolu sözlerle bahsettiği oyun, İstanbul prömiyerinde de izleyici tarafından ayakta alkışlandı.