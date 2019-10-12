Karı-koca, 3 bin tuvalet kağıdıyla aynı sahnede

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl çocukları Demir'i kucaklarına alan Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti, tiyatro sahnesine birlikte döndü. İkili, Erdi Işık'ın yazıp Kayhan Berkin'in yönettiği 'Hipokrat' adlı oyunda aynı sahneyi paylaşıyor. İki ayrı hastanede iki ayrı şüpheli ölüme sebebiyet veren, üniversite sınavında Türkiye derecesi almış iki doktorun vicdanlarıyla hesaplaşmaları üzerine kurulu oyunda iki başarılı oyuncu da doktor olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ergüder'in canlandırdığı 'Doktor Yeşim'; 37 yaşında, Sevgililer Günü'nde hastanede olduğu için şikayetçi. Müdahale ettiği adam masada kalıyor. Kenan Ece'nin canlandırdığı 'Doktor Ferhat' ise 35 yaşında. O da yılbaşı gecesini acil durum sebebiyle hastanede geçirmek zorunda kaldığı için söyleniyor. Suriyeli bir çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyor. O da hasta yakınları tarafından tartaklanıyor. Tanıdık olaylar... İki doktor da kendisini hemen tuvalete kilitliyor ve başlıyorlar vicdan muhasebesine. Dolayısıyla monolog şeklinde ilerleyen oyun tuvalette geçiyor desek yanlış olmaz. Gökhan Kodalak tarafından yaratılan tuvalet de oldukça etkileyici. Kodalak, tuvaleti tuvalet kağıtlarından yapmış ve bu etkiyi yaratmak için 3 bin adet tuvalet kağıdı kullanmış. Oyun, 'Her şeyden önce insanım, hata yapabilirim' diyen iki doktorun vicdan muhakemesi yaparak kendileriyle yüleşmeleri ve hesaplaşmaları üzerine kurulu. Oyunda vurgulanan şey; kentte yaşayan, okumuş, belli bir yaşam standardına sahip başarılı iki insanın bilinçaltındakilerin açığa çıkması ve ufak bir hata sonucu karşılaştıkları 'gerçek' dünya... İki doktor kendi vicdanlarıyla savaşırken; ırkçılık, taciz, kariyer ve cinsiyet kavramları üzerine de seyirciyi düşünceye sevk ediyor. Oyun bu akşam ve 19-22-26-29 Ekim tarihlerinde Toy İstanbul'da sahnelenecek.Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil olan Esra Dermancıoğlu, tiyatroyu da ihmal etmiyor. Yeni sezonda hem dizi, hem de tiyatroyu aynı anda götürecek olan Dermancıoğlu, dizinin yıldızı Kerem Alışık gibi, Adanaİstanbul arası mekik dokuyacak. Dermancıoğlu'nu iki yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren oyun ise 'Klan'. Gerçekle bağlarını koparmış iki sosyal medya fenomeninin çarpıcı hikayesini sahneye taşıyan oyunda Dermancıoğlu, sahneyi 'He-Go' ve 'Zebercet'teki performanslarıyla beğeni toplayan Halil Babür'le paylaşacak. Ödüllü yazar Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkan oyun, sosyal medyanın sahte dünyasında kendi gerçeklerini kaybetmiş bir kadın ve bir erkeğin hikayesine odaklanıyor. Biz sosyal medya kullanıcılarına da yeni bir bakış kazandıracağını düşündüğüm oyun, 28 Ekim'den itibaren Zorlu PSM Studio'da izlenebilecek.