Haberler > Günaydın Haberleri > Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı! Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi…

ile ayrıldı! Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi…

Bir dizinin setinde, arkadaşlığı aşka dönüşen - çifti, 3.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılıkları hakkında açıklama yapmayan Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç, işlerine yoğunluk vereceklerini belirtti. Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram’dan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:49
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı! Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi…

Bir dizisinde birlikte rol alan ile şok bir kararla ayrıldı. Sette başlayan aşk, sona erdi. İşlerine yoğunluk vereceklerini söyleyen ikili, sosyal medya üzerinden takipleşmeyi sürdürüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı! Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN