Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı! Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi…

Bir dizinin setinde, arkadaşlığı aşka dönüşen Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç çifti, 3.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılıkları hakkında açıklama yapmayan Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç, işlerine yoğunluk vereceklerini belirtti. Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram’dan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:28Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:49
Bir dizisinde birlikte rol alan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin şok bir kararla ayrıldı. Sette başlayan aşk, sona erdi. İşlerine yoğunluk vereceklerini söyleyen ikili, sosyal medya üzerinden takipleşmeyi sürdürüyor.