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ablası ile ilgili ilk defa konuştu!

İkinci bebeğine dört aylık hamile olan oyuncu , önceki gün kendi gibi oyuncueşi 'le rutin doktor kontrolü sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan ablası 'in hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle mahkemeye başvurarak koruma kararı aldıran Bergüzar Korel, bu konuyla ilgili de ilk kez konuştu. Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde yurt dışında evlere temizliğe gittiğini açıklaması ve Bergüzar Korel'in evliliği ile ilgili yaptığı yorumlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:36
Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel ile ilgili ilk defa konuştu!

İkinci bebeğine dört aylık hamile olan oyuncu , önceki gün kendi gibi oyuncueşi 'le rutin doktor kontrolü sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel ile ilgili ilk defa konuştu!
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