Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel ile ilgili ilk defa konuştu!

İkinci bebeğine dört aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün kendi gibi oyuncueşi Halit Ergenç'le rutin doktor kontrolü sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan ablası Zeynep Korel'in hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle mahkemeye başvurarak koruma kararı aldıran Bergüzar Korel, bu konuyla ilgili de ilk kez konuştu. Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde yurt dışında evlere temizliğe gittiğini açıklaması ve Bergüzar Korel'in evliliği ile ilgili yaptığı yorumlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.