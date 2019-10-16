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Şehir şehir ’yi gezecekler

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Şehir şehir Türkiye’yi gezecekler
ÇOLPAN İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Esaretin Bedeli' ve 'Dali'nin Kadınları'; bu ay ve Kasım'da Gaziantep'ten Çanakkale'ye şehir şehir Türkiye'yi geziyor. Atlantis Yapım, tiyatro gruplarının Anadolu'yu dolaşıp ülkenin dört bir yanındaki sanatseverlere ulaştığı o eski günleri günümüze taşıyor.oyuncu Ahu Yağtu, önceki akşam Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Yağtu, "Arkadaşlar yettiniz artık. Rica ediyorum yanımdakini sevgilim diye yazmayın. Bir ilişkim yok" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.
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Şehir şehir Türkiye’yi gezecekler
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