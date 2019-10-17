Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu’ndan bebek haberi…
Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:34Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:34
Çocuk gelin rolüyle tanıdığımız Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.