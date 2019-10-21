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Baba oğul aynı sahnede buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Baba oğul aynı sahnede buluştu
Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' seneler sonra yeniden güldürdü. Önceki gece TİM Show Center'da seyircinin karşısına çıkan Yücel, "20 yıl sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluştuğum için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık" diye konuştu. Gösteride Uğur Yücel, babasıyla ilgili bir anısını da anlattı: "Babama hayatımda bir kez kızdım, o da ben küçükken mandolinimi kırdığında. Ben de tencere, tava gibi şeylerle müzik yaptım." Yücel, daha sonra sahnede oğluyla birlikte tencere tava çaldı.
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Baba oğul aynı sahnede buluştu
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