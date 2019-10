Korkmayın biz öyle insanlar değiliz

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ömür Façalı'yı canlandıran Ceren Benderlioğlu, geçen sezon diziye dahil olan isimlerden. Sert tavırlarıyla dikkat çeken rolüyle EDHO fanlarının gönlünde taht kuran Benderlioğlu, dizi ekibinin yer aldığı 'Aman Reis Duymasın' filminde de rol aldı. Dizide eşi Emir Benderlioğlu ile abi-kardeşi canlandıran Benderlioğlu;

'EDHO'yu, özel hayatını ve eşiyle kamera önünde olma macerasını anlattı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! "Boran ve Behzat böyle infaz ediliyor...

EDHO ekibiyle çalışmak sizin için nasıl bir deneyim oldu?

Her bölümü olmasa da diziyi ara ara takip ediyordum. Aldığım eğitimler ve düşüncelerimle 'Ömür'e farkında olmadan hazırlanmışım. Aslında ters köşe bir rol oldu. İnsanların bu kadar hayranı olacağı bir rol olabileceğini düşünmüyordum, sürpriz oldu. Bu kadar tutkulu bir izleyici olduğunu da bilmiyordum. Türkiye'nin en iyi senaristleriyle çalışıyoruz.

'Ömür'ün size benzeyen yönleri var mı?

Ben naif ve sakinlikle işleri halletmeyi seviyorum ama 'Ömür' benim tam tersim; olaylara bodoslama giriyor. Hareketi sağlayan bir kadın. Canlandırırken zorlanmadım dersem yalan olur. 'Neden bu kadar sert?' dediğim oldu. Bu kadar erkeğin arasında bu rolün dikkat çekmesini sağlamak zordu ama başarmak keyifli. Bizim sette oynamak zordur. Çok iyi oyuncularla çalışıyoruz. Onlarla karşılıklı oynamak büyük şans. Onların kabul ettiği bir oyuncu olmak daha da güzel. Erkek hegemonyası olan bir iş gibi görünse de kadın tarafı çok güçlü dizimizin.



BENDEN ÇEKİNİYORLAR



İzleyiciden nasıl yorumlar alıyorsunuz?

'Ömür Façalı'yı çok çabuk kabullendiler. Bana sokakta 'Reis' diyorlar. Çekinip yanıma gelemeyenler oluyor. Geçtiğimiz günlerde eşim Emir'le bir yerde otururken rollerimizin etkisinde kalan bir grup izleyici, yanımıza önlerini ilikleyerek geldi. "Biz onlar değiliz, rahat olun" dedim.

Eşinizle bir kez daha birlikte oynuyorsunuz...

İkimizin de aynı yerde olması hem riskli, hem de güzel. Birbirimizi özlemiyoruz. Ayrı setlerde olsak birbirimizi bu kadar göremeyecektik. Kızımız Nur için de güzel oldu. Annebabasının set saatleri bir şekilde belli.

Hem işte, hem evde birlikte olmak zor olmuyor mu?

11 senedir birlikteyiz. Çalışmadığımız dönemde de evde oluyoruz. Evimizde herkesin kendi hobi alanı var. Birbirimize saygı duyuyoruz, birlikte bir şey yapmayı da seviyoruz. Zor olduğu zamanlar da oluyor, bir şekilde bunu öğrendik. Hâlâ birbirimizden keyif alıyoruz.



SETTE 'OF' DİYEN YOK



Evde iş konuşuyor musunuz?

Hayır. Özellikle çocuğumuz okula başladıktan sonra onun sorumlulukları arttı. Okulu, piyano dersleri... Günlük hayatımızdaki koşturma, evin düzeni, çocuğun düzeni derken iş konuşmaya çok vakit olmuyor. Tabii mesela bana bir sahne yazılmış ve ben nasıl oynayacağımı bilmiyorsam eşime "Bana bunu çalıştır" derim.

Dizide rolünüz gereği eşinize abi demek ne hissettiriyor?

Komik oluyor. Bazen bu durumla eğleniyorum. Behzat'ın elma yemesine sinir oluyorum. Güzel bir iş çıkartıyoruz. Belki o rolde Emir değil de başkası olsaydı bu kadar sıcak çıkmazdı. Emir benim abim, eşim, hocam. Beni anlayabilen tek insan.

Dizideki tüm karakterler çok güzel oturuyor. Başarının sırrı bu mu?

Çok oturmuş bir ekip. Kimsenin sette ofladığını, yüksek sesle konuştuğunu duymadım. Hep aynı enerjiyle çalışıyorlar. Oktay Abi gibi biriyle çalışmak çok güzel. O kadar yoğun tempoda hiç hata yapmadan çalışan, hiç oflamayan bir oyuncu. Hep güleryüzlü ve büyük bir abilikle yanımızda. O varken birinin sette hata yapması söz konusu değil.



EŞİME 'USTAM' DERİM FİKİRLERİNE DEĞER VERİRİM



Eşiniz Emir Benderlioğlu ile aynı sette olmak nasıl?

Biz gündelik hayatta da mıç mıç olmadık hiç. Emir beni sette görünce "Nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı?" der gider. El ele oturalım, set düzenini bozalım gibi bir durum olamaz. Zaten çok iyi arkadaşız. Emir benim arkadaşım, ailem, çocuğumun babası, dostum, ev arkadaşım. Fikirlerine çok değer veririm. Ona "Ustam" derim. Her oynadığı rolde farklı bir karaktere bürünen, bambaşka insanları oynayabilen ve beni her seferinde şaşırtan bir oyuncu. EDHO'da da lehçesiyle, duruşuyla bambaşka birini oynuyor. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum.



KIZIMDAN SONRA ŞÜKRETMENİN ÖNEMİNİ ÖĞRENDİM



Kızınız Nur doğduktan sonra hayatınız nasıl değişti?

Sakinleştim. Teşekkür etmenin, şükretmenin, sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu, zamanımı iyi kullanmayı, gelecek için daha emin adımlar atmam gerektiğini öğrendim. Nur bana 6.5 senede 30 senelik hayatımda öğrenemediğim kadar çok şey öğretti. Çocuklarla her şeyi yeniden öğreniyorsunuz.



EDHO'DAKİ TÜM KARAKTERLERİ KOMEDİ ROLÜNDE İZLEYECEĞİZ



'Aman Reis Duymasın' filminde de rol aldınız. Film dizinin devamı mı?

Geçen sezon finalinde 'Ömür' ile 'İlyas' nişanlandı. 'Ömür', 'İlyas'ı ilk defa tatile götürmeyi başaran kız oldu. Bütün aile tatile gittik. 'Bu adamlar tatile gitse ne olur?' sorusundan yola çıkıldı. Bütün karakterleri komedi rolünde izleyeceksiniz. 13 Aralık'ta vizyonda. Devamı da gelebilir.