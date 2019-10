Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor: Zor bulunur kadınım hiç mütevazı olmayacağım!

- İstekleriniz olmuyor mu? Mobilyaları yenilemek, başka eve taşınmak gibi...

- Çok isterim ama yoksa adamın tepesine binip, illa ki değiştireceğim diyemem. Ben seyahat etmesini çok severim. Allaha çok şükür dünyada görmediğimiz yer kalmadı. Bir ara devlet oyunculara yeşil pasaport verdi ama bana vermedi ne yazık ki... Devlet sanatçısı olamadık. Bütün arkadaşlarım devlet sanatçısı, onların eteğine tutunuruz belki... Gönül Yazar'ın eteğine tutunuruz belki...

- Gönül Yazar genç bir erkekle birlikte...

- Hayatımda kimsenin seksüel, mali, politik işleriyle ilgilenmem. Kim ne istiyorsa yapsın, bana ne...

- Yapı olarak bir hanımağa mısınız?

- Çok yumuşak başlıyımdır aslında ama inandığım şeyden vazgeçmem. Masaya yumruğumu vurduğum an biter her şey. Kararsız kalmam. Ama doluya boşa koyup adaletli bir insan olmaya çalışırım.

BENİM BABAM BİR KAHRAMAN

"Benim babam bir kahraman. Türk polis tarihine de bir kahraman olarak geçti. İstanbul'da önüne geleni kesip doğrayan, haraç alan bir Rum kabadayı var. İstanbul'un işgal altında olduğu dönemler. Babam 20'li yaşlarında yeni bir polis memuru. Hrisantos diye bir eşkıya, ortalığı kasıp kavuruyor. Yakışıklı da bir adam olduğu için bütün kadınlar tarafından rağbet görüyor. Her yaptığı olaydan sonra bir kapıyı çalması yeterli oluyor, hemen içeri alıp saklıyorlar. Yaklaşık 11 polis ve 22 sivil insanı öldürüyor. Pusu kuran her polis ekibini öldürüyor. Babam ve bir arkadaşı Tatavla (Kurtuluş) karakoluna tayin oluyor ve hemen Hrisantos'un peşine düşmek için talip oluyorlar. Başkomiser 'O sizi leblebi gibi yer' diyor. Olsun büyüklerimiz nasıl şehit düşmüşse biz de düşeriz diyorlar ve peşine düşüyorlar. Bir şekilde izini bulup, evinde sıkıştırıyorlar. Babam öldürüyor bu Rum kabadayıyı. Babamın ağırlığı kadar altın vaat ediyorlar. Babam 'Hrisantos'u ben öldürdüm' diye bir kitap yazıyor. Sonraları filmi de yapıldı bu olayın. "