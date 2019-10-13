Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Melike Meftun'u Selda Alkor: Zor bulunur kadınım hiç mütevazı olmayacağım!

ÇOK ÖZEL İNSANLAR GELİP GEÇTİ BU SEKTÖRDEN
- Sosyal medya kullanıyor musunuz?
- Sosyal medyada çok aktifim. Hiç destek almadan 50 binden fazla takipçim var. Samimi, içimden geldiği gibi, arada Mevlana'nın güzel sözlerini koyarak Instagram da kullanırım.
- Güzel bulduğunuz oyuncular var mı?
- Eşim diyor ki, "Üç kadın var Nebahat Çehre, diğeri Ajda Pekkan bir de Gülben Ergen. Bunlar hiç yaşlanmıyor, zımba gibiler, bayılıyorum onlara..." Hepsi arkadaşım. Çok seviyorum onları ama ben onlar gibi olamam. Çünkü ben estetik konusunda korkak bir kadınım.
- Türk sinemasının dört yapraklı yoncası, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik denir ya, bu sizde hiç alınganlık yarattı mı?
Kendinize haksızlık yapıldığını hissettiniz mi?
- Boş verin, beş yapraklı o (gülüyor). Alındım tabii ama bu çok sevdiğim biri tarafından ortaya atıldığı için üzerine gitmedim. Kendisine de söyledim hatta. Şimdi bana yeni bir çiçek adı takması gerekiyor (gülüyor) dörtle, beşle sınırlandırmamak lazım. Çok özel insanlar gelip geçti bu sektörden... Şu an genç oyuncular bu kadar çok para alıyorlarsa hep bizlerin sayesindedir. Bizler hiçbir güvencemiz olmadan çalıştık. Üzerimde evden getirdiğim bir etek ve bluzla tüm sahneleri çekip suya düştüğüm olmuştu. Bütün set ekibi o bluzu kurutmak için saatlerce uğraşmıştı. Islak ıslak giyip final sahnesi çekmiştim.
Mevlana'dan adaklı dünyaya geldiğim söylenir
Sizin doğumunuz Mevlana tarafından annenize müjdelenmiş...
- Babam Konya'ya tayin olduğunda orada bir ev kiralıyorlar. Ablam 17 yaşında, abim de o yaşlarda... Daha ev düzülmemiş, annemin rüyasında yeşil cüppeli başında sarığı ile biri giriyor. Ürküyor. Sabah ev sahibine "Emine Teyze böyle bir rüya gördüm" diyor. O da "Sen Mevlana'yı görmüşsün kızım, hemen ziyaretine git" diyor. Annem gidemiyor aradan iki gün geçiyor ve rüyasında Mevlana'nın türbesini görüyor. Bu sefer korkuyor ve ablamı da alıp türbeye gidiyor. Dua ediyor. Sonra bana hamile olduğu ortaya çıkıyor. Hatta annem o zaman 37 yaşında. "Boyum kadar çocuklarım var, nasıl doğururum bu çocuğu?" diyor ve doktora "Al" diyor. Doktor "Alamam ben, bak hanım Allah elinden kışını alır görürsün o zaman" diyor. Utanıyor annem, "Doktor bana din dersi verdi" diyor. Annem şeyh kızıdır. Çocukluğumda da hep Mevlana'dan adaklı dünyaya geldiğim söylenirdi.
- Bu hikâye hayatınıza nasıl dokundu?
- Hayatım boyunca Mevlana felsefesini öğrenmeye ve öyle yaşamaya çalıştım. Mevlana insan olmayı anlatıyor. Peygamberimiz "Bugün insanlık adına ne yaptın?" demiş. Ben bunu düşünürüm. İnsanın insana yardım etmesi gerektiğini düşünürüm. Kimseyi ortada bırakmam.