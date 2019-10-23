‘İspanyol-Türk ortak yapımı diziler çekeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız günlerde Türkiye ile İspanya arasında bir ortak yapım anlaşması imzalandı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın sahibi olduğu TIMS&B Productions, İspanya'nın önemli prodüksiyon şirketi Plano a Plano ve uluslararası dağıtımcı İnter Medya ile anlaşma yaptı. Burak Sağyaşar, bu iş birliği için şöyle konuştu: "Bizim için onur çünkü bir Türk ve bir İspanyol firması uluslararası pazarda başarı elde etmek için ilk defa güçlerini birleştiriyor. Amacımız, tüm dünyada başarılı olacak İspanyol- Türk dizileri üretmek."