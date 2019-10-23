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‘İspanyol-Türk ortak yapımı diziler çekeceğiz’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 23.10.2019
‘İspanyol-Türk ortak yapımı diziler çekeceğiz’
Geçtığımız günlerde Türkiye ile İspanya arasında bir ortak yapım anlaşması imzalandı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın sahibi olduğu TIMS&B Productions, İspanya'nın önemli prodüksiyon şirketi Plano a Plano ve uluslararası dağıtımcı İnter Medya ile anlaşma yaptı. Burak Sağyaşar, bu iş birliği için şöyle konuştu: "Bizim için onur çünkü bir Türk ve bir İspanyol firması uluslararası pazarda başarı elde etmek için ilk defa güçlerini birleştiriyor. Amacımız, tüm dünyada başarılı olacak İspanyol- Türk dizileri üretmek."
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‘İspanyol-Türk ortak yapımı diziler çekeceğiz’
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