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'a çıplak fotoğraf şantajı! Merve Boluğur delilleri unutunca...

Oyuncu 'a mesajları gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şantaj olayı Merve Boluğur'u mahkemelik etti. Oyuncu Merve Boluğur'a geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajı atan "Müstehcen fotoğrafların var, para vermezsen yayarım" deyip ünlü Merve Boluğu'u tehdit ederek ondan para istedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:42
Merve Boluğur'a çıplak fotoğraf şantajı! Merve Boluğur delilleri unutunca...

Oyuncu 'a geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajı atan "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" deyip ünlü oyuncuyu tehdit ederek ondan para istedi.

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Merve Boluğur'a çıplak fotoğraf şantajı! Merve Boluğur delilleri unutunca...
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