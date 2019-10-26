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Aldatılan kadının intikamı

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Aldatılan kadının intikamı
Deniz Uğur'un yazıp oynadığı 'Kader Apartmanı No:3' adlı oyun sezonu açıyor. Oyun; Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde 18 Kasım'da Sahne Çolpan İlhan, 19 Kasım'da Akasya Kültür Sanat ve 22 Kasım'da Tiyatro Ak'la Kara'da seyircisiyle buluşacak. Oyunda Uğur'a, Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen eşlik ediyor. Uğur'un "Aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadının intikamını anlatıyorum" dediği oyun; aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadın, karısının intikamına maruz kalan bir koca, erkeklerden nefret eden bir kız arkadaş ve her kadının aşık olacağı, kahraman ruhlu bir erkek ekseninde geçiyor.
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Aldatılan kadının intikamı
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