BUGÜN NELER OLDU

Yakın zamana kadar Tiyatro Sahnekarlar bünyesinde iki oyunda rol alan usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu bu kez tek kişilik bir gösteriyle sahnede. Yazıcıoğlu, 'Fikrim Firarda' adını verdiği gösterisiyle ilk kez önceki akşam Profilo Sanat Merkezi'nde seyirci karşısına çıktı. Usta, sahnede Muhsin Ertuğrul'a da selam gönderdi. Yazıcıoğlu, yaklaşık bir saat süren gösterisinde; figüranlıktan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine evrilen tiyatro sahnesindeki 52 yılını, çocukluğunun geçtiği Yedikule'deki anılarını, 1991-1992 yıllarında yayınlanan 'Seç Bakalım' yarışması dönemini, seslendirme yaptığı günleri esprili bir dille anlatıyor. Erhan Yazıcıoğlu sahnede kendisini izlemeye gelen Gencay Gürün, Volkan Severcan, Nilgün Belgün gibi isimlerin yanı sıra; kariyerinin ilk yıllarından itibaren birlikte çalıştığı ve kendisini güzel Türkçe kullanımı için teşvik eden ustalarına da selam göndermeyi ihmal etmiyor. Gösterisine 15 günde hazırlandığını söyleyen Yazıcıoğlu, sahneden TV sektörüne de sitem etti. "Televizyondaki işlerin durumu malum, bizi arayan soran da yok" diyen usta sanatçı, tecrübeleri ve anılarını sahneden aktarmaya karar verdiğini söyledi. Kamran Yüce'den şiir de okuyan Yazıcıoğlu'nun tek yüzükle 11 kez nişanlandığını anlattığı bölüm seyircinin en çok güldüğü bölüm oldu. "Gençliğim kafama atılan yüzükleri arayıp bulmakla geçti" diyen Yazıcıoğlu, bir dönem çapkınlığıyla nam salmıştı. Sanatçı o hızlı dönemlerini aktarırken, özeleştiri de yaparak günah çıkardı. Özetle; Yazıcıoğlu'nun bu tek kişilik gösterisinde sitem de var, özeleştiri de, nasihat de, komedi de... Usta sanatçıya te kişilik yolculuğunda başarılar diliyorum.Usta sanatçı Göksel Kortay'ın yazıp yönettiği 'Amiral Battı Kaçıyorusss' adlı komedi oyununun provaları tüm hızıyla devam ediyor. Hakan Eratik, Çiğdem Batur ve Yeliz Şar gibi isimlerin rol alacağı oyunun sürprizi ise Kadir Doğulu. Daha önce dizilerde boy gösteren oyuncu ilk kez tiyatro deneyimi yaşayacak. İstanbul Devlet Opera Ve Balesi baş dansçısı Oliver Spence'ın da kadrosunda olduğu oyun, 7 Kasım'da perde açacak. Doğulu'nun damat 'Caner' rolüne hayat verdiği oyunda; güzel oyuncu Çiğdem Batur da balerin Sevda rolü için uzun süredir bale dersleri alıyor.