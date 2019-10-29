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ayrılığının ardından sessizliğini bozdu! Defne Samyeli'den sert açıklama...

Geçtiğimiz günlerde ve 'ın haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inin galasına katılmayınca ortaya çıkan ayrılık haberleri gerçek çıktı. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evinden kendi evine taşındığı çıkan haberler arasındaydı. İkilinin arasının kıskançlık nedeni ile açıldığı ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı genç oyuncu 'dan kıskandığı söylenmişti. Defne Samyeli'den çıkan bu söylentilere ilk defa açıklama geldi. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyadan yaptığı sert çıkış...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:44
Defne Samyeli Cem Yılmaz ayrılığının ardından sessizliğini bozdu! Defne Samyeli'den sert açıklama...

Geçtiğimiz günlerde ve 'ın haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inin galasına katılmayınca ortaya çıkan ayrılık haberleri gerçek çıktı.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz ayrılığının ardından sessizliğini bozdu! Defne Samyeli'den sert açıklama...
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