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'ın Hira’ya aldığı oyuncak sosyal medyaya damga vurdu!

Lüks harcamaları ile tepki çeken popçunun kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı. ’ın "Ev kirası" diyerek fahiş fiyatını eleştirse de satın aldığı oyuncağın fiyatı, Beşiktaş'ta 3 oda 1 salonlu bir dairenin aylık kirasına eş değer.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:59
Demet Akalın'ın Hira’ya aldığı oyuncak sosyal medyaya damga vurdu!

Lüks harcamaları ile tepki çeken popçunun kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.

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Demet Akalın'ın Hira’ya aldığı oyuncak sosyal medyaya damga vurdu!
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