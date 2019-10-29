Demet Akalın'ın Hira’ya aldığı oyuncak sosyal medyaya damga vurdu!
Lüks harcamaları ile tepki çeken popçunun kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı. Demet Akalın’ın "Ev kirası" diyerek fahiş fiyatını eleştirse de satın aldığı oyuncağın fiyatı, Beşiktaş'ta 3 oda 1 salonlu bir dairenin aylık kirasına eş değer.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:44Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:59
Lüks harcamaları ile tepki çeken popçunun kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu. Popçu, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.